Как Армения мешает миру в регионе

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

На пресс-конференции в Баку Президенту Германии Штайнмайеру был дважды задан вопрос о том, почему Европа не ввела санкции против Армении за оккупацию ею территорий Азербайджана. И оба раза высокий гость не смог ответить на этот трудный для европейского политика вопрос внятно.

Правда в том, что в вопросе армянской оккупации территорий Азербайджана у коллективного Запада была негласная задача - всеми силами способствовать отторжению Карабаха и других территорий с целью присоединения их к Армении. Этот вопрос негласно находился на повестке стран-посредниц все годы так называемых мирных переговоров. Надо сказать, что державы имели прямое отношение и к созданию мифов о "великой Армении", и в наше время политики, парламентарии и прочие деятели подпадают под эту пропаганду, не утруждая себя углублением в вопрос.

Между тем, понятие армянской государственности очень спорное и неустойчивое. Об этом говорят многочисленные исторические факты. Государственность для армян была задумана тогда, когда европейцы вознамерились создать христианское образование на Кавказе за счет армян из Персии и Османской Турции. Это были времена, когда картографы в Европе смело выводили контуры новых государств, которые впоследствии стали называть "ошибочными государствами". В свое время экс-премьер Тони Блэр признался, что Британия и Франция наделали много ошибок, создав "неправильные государства", и сейчас поставлена цель исправления своих ошибок. Во что выливается это "исправление ошибок" мы можем наблюдать - в трагедии для стран и народов. Экспериментаторский подход европейцев, возомнивших себя чуть ли не владыками Вселенной, имел плачевные последствия. Державы взяли на себя полномочия, на которые не имели ни моральных, ни политических прав. Так, "по ошибке" была создана и Армения.

К услугам армянства прибегали не только европейцы. Напомню один исторический факт. В Тебризе в 1828 году полковник Лазарев собрал старост армянских поселений и объявил, что "мы нашли для вас новую родину". Армяне поначалу отказывались, говоря, что им ничего не угрожает ни в Персии, ни в Османской империи, но их убедили. Истоки этой инициативы царской России идут к 1690-м годам, когда Ватикан заявил о необходимости переселения христиан на Кавказ, туда, где находятся врата тюркского и мусульманского миров. Ответственность за выполнение этой задачи европейские монархи возложили на российскую корону. В Персии жили и другие христианские народы, но полковник Лазарев, будучи сам армянином, поставил цель создать не христианское, а именно армянское государство на Кавказе.

Дальнейшая история всем известна. И в Европе, и в России ее прекрасно знают. Поэтому у тех же европейцев нет внятного ответа на вопрос, почему они не осудили Армению за оккупацию территорий Азербайджана.

Когда армяне говорят сегодня, что Баку, Тбилиси и другие города были якобы построены их предками, возникает вопрос: а почему эти предки не построили чего-то для самих армян? Когда в начале прошлого века склеивали Армению, у армян даже не было города под столицу, и азербайджанское правительство в 1918 году совершило ошибку, согласившись отдать им Иреван сроком на сто лет. Сразу после этого армянская лженаука приступила к оболваниванию мирового сообщества. В середине века был создан миф об Эребуни и Ереване якобы старше Рима. В создании мифа армянским коллегам активно помогали европейская и российская наука.

То есть Европа замешана во всех этих фальсификациях, и потому она закрывает глаза на деяния армян. Она молчала, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, когда осуществляла этнические чистки и геноцид. Сегодня западные структуры делают акцент на возвращении армян в Карабах и стараются не замечать права более 200 тысяч азербайджанцев вернуться на земли предков в Армению. Это в традициях европейцев, западных дипломатов.

Условия и предпосылки для подписания мирного договора имеются. Азербайджан сделал для этого очень много. Азербайджан сформировал мирную повестку за авторством Президента Ильхама Алиева и предложил армянам Карабаха интеграцию. Пока в Ереване чесали голову, европейцы успели предложить армянам версию новой войны, к которой надо посерьезнее подготовиться. Армению сейчас пичкают вооружением, будто Азербайджан находится в спячке и не замечает того, что делается у него под боком. Эти действия чреваты, и если реализуется мечта Макрона и прочих мракобесов и фашистствующих элементов из европейских и американских кругов, то Армения на этот раз окажется уже перед лицом национальной катастрофы. Но это не беспокоит ее опекунов. Они тащат каштаны из чужого огня.

Штайнмайер очень оптимистичен в своем подходе к подписанию мирного договора, утверждая, что все условия выполнены. Вовсе нет. Пока Армения не внесет изменений в Конституцию, Азербайджан на подписание недееспособного мирного договора не пойдет. Нам нужен документ, который предопределит долгосрочный мир в регионе и предотвратит возможность новых столкновений на почве территориальных претензий к нашей стране.

Поэтому Баку не довольствуется полумерами, а ориентируется на завершенные меры, чтобы основа мирного сосуществования была крепкой и исключала в будущем нежелательные эксцессы. Азербайджан не будет способствовать планам по расширению жизненного пространства для армян. Он и так сделал для них достаточно. Тем более, Баку не допустит появления на Кавказе второго армянского государства, о чем неоднократно говорил наш Президент. И давить на Баку бессмысленно. Он принципиален в своих подходах и не намерен соглашаться на то, что не отвечает его стратегическим интересам.

Армянство очень быстро подпадает под чужое влияние, особенно под влияние имперски мыслящих народов, и позволяет пользоваться собой как инструментом. Но срок службы этого инструмента подходит к концу. Он изнашивается и скоро будет непригоден к эксплуатации. Самое время Николу Пашиняну позаботиться о своей нации и спасать эфемерную государственность Армении.

Справедливости ради напомню о недавнем заявлении Никола Пашиняна. Он заявил о необходимости прекращения "карабахского движения". Задача у него непростая. Идея "миацума" - это единственное, что объединяет сейчас армянство, так как идея "геноцида армян" дала трещину. Поэтому "карабахское движение" армянство пытается сохранить как символ своей борьбы и может пойти ради этого на многое.

Люди чести и совести понимают, что к чему. Пашинян тоже сегодня пришел к пониманию. Это заметно, хотя он и не решается говорить открыто, опасаясь реакции собственных реваншистов. Однако он все же постепенно и мягко пытается подготовить свое общество к тому, что Армении придется смириться с тем, о чем говорит Азербайджан. Пашинян маневрирует, и если он почувствует за собой реальную силу, то добьется своего. Замечу, что Азербайджан тоже имеет отношение к этому процессу. Как бы это странно не звучало, наша страна старается помочь разумно мыслящим армянским политикам и общественным силам выиграть борьбу за мир.

Почему мирный договор до сих пор не подписан? Потому что на одной стороне Азербайджан, обладающий подлинной государственностью и суверенитетом, а на другой - Армения, не обладающая субъектностью и не способная принимать суверенные решения. Решения за армян принимаются где угодно, только не в Ереване. Если Пашинян сумеет обеспечить свою безопасность и укрепить свою команду, думаю, ему удастся отбиться от церкви, диаспоры и реваншистов и создать основы субъектности Армении. В противном случае армянская государственность окажется под вопросом. Армения превратится в полуколонию. Если уже не превратилась. Когда тот же Макрон говорит об Армении, создается впечатление, что он высказывается о колониальной администрации, расположенной в Ереване, а не о суверенной стране.

В каком-то смысле так оно и есть.