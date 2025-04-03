Одними словами Армении не отделаться

Никол Пашинян продолжает шокировать реваншистские круги. Он уже не первый раз сотрясает основы, на которых держится целостность армянства.

Встречаясь в конце января с диаспорой в Давосе, он поставил под сомнение миф о "геноциде армян". Пашинян заявил, что необходимо вернуться к истории "геноцида армян", понять, что произошло, почему произошло и почему в 1939 году вопрос "геноцида" не стоял на повестке, а в 1950 году вдруг появился. Через пару недель после этого, на встрече с членами организации Save Armenia в Вашингтоне он высказал мысль, что поражение в Карабахе осенью 2020 года дало возможность армянам иметь независимую и суверенную страну. "Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство", - заявил Пашинян.

На днях армянский лидер еще более разозлил националистов и сепаратистов, заявив, что "карабахское движение" не должно продолжаться. По его словам, "карабахское движение" использовалось для того, чтобы помешать становлению армянской государственности". Хотя Пашинян ошибается относительно цели развязанного Арменией карабахского конфликта, тот факт, что армянский премьер призывал положить конец претензиям на территории другой страны, можно приветствовать.

Прокомментировать последнее заявление Никола Пашиняна Day.Az попросил известного политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

"Можно отметить, что под влиянием исторических процессов в Армении в ее политической элите, в руководстве начинается прозрение и понимание ошибочности и преступного характера "карабахского движения". Именно это движение привело к тому, что Южный Кавказ, в отличие от стран Балтии, например, втянулся в водоворот бесконечных конфликтов, которыми пользовались внешние силы. Вместо прогресса и укрепления независимости, эти конфликты постоянно отвлекали ресурсы на поддержание конфронтации и противостояния.

Надо сказать, что "карабахское движение" имеет непосредственную связь с проблемой Западного Азербайджана. Ведь первыми жертвами "карабахского движения" стали азербайджанцы, которых массово изгнали из Армении. Не будь этого движения, азербайджанцы жили бы в Армении, а армяне - в Азербайджане, и не было бы тех проблем, которые сегодня остаются на повестке дня. Я имею в виду проблемы западных азербайджанцев, не имеющих возможности посещать родные земли, а, тем более, принять гражданство и вернуться на землю, где похоронены их отцы и деды.

В любом случае, заявление Пашиняна говорит о том, что армянская элита начинает трезветь. И это можно только приветствовать. Но одними словами тут армянской стороне не отделаться. Процесс должен развиваться, должны пройти серьезные дискуссии, после чего дана оценка "карабахскому движению" как преступлению не только против азербайджанского народа, но и против самого армянского народа".

Лейла Таривердиева