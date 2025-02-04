Автор: Зульфугар Ибрагимов

Поражение в Карабахе осенью 2020 года дало возможность армянам иметь независимую и суверенную страну. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с членами организации Save Armenia в Вашингтоне.

"Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство", - заявил Пашинян. Он также признал, что "в силу определенных обстоятельств" на Южном Кавказе скопилось много негатива в отношении Армении. И сегодня Ереван надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для новой администрации США.

В последнее время Пашинян часто шокирует соплеменников, особенно диаспору заявлениями, опровергающими основополагающие постулаты армянства. Армяне еще не забыли ему сомнений в реальности "геноцида", а он уже приветствует поражение в войне. При всей эксцентричности армянского лидера эти его, хотя еще и робкие попытки перевоспитания армянства можно только приветствовать. Он совершенно прав, говоря, что поражение в войне открыло перед Арменией возможности. В первую очередь, Азербайджан помог ей избавиться от статуса страны-оккупанта. Хотя в мире факт оккупации мало кем признавался официально, все знали, что Армения оккупирует территории Азербайджана и является агрессором. Это, как бы не обманывали армян прежние их руководители, так или иначе сказывалось на отношениях с этой страной. Она была негласным изгоем и не имела никакого пространства для маневра. После войны 2020 года, когда Азербайджан устранил сам факт оккупации, Армения превратилась в рукопожатную страну и теперь может заняться своей реальной независимостью. Азербайджанская армия сняла с шеи соседей тяжеленный камень, который тянул их на дно. Просто они никак не хотят себе в этом признаться.

Если Пашиняну удастся внести поправки в менталитет своего народа, он может считать, что обеспечил Армении будущее. Если нет - тот негатив, который окружает страну в связи с ее безобразной политикой и идеологией, в конце концов, перекроет ей кислород. Находясь в таком коконе, развиваться невозможно. Пашинян это понимает. Теперь осталось самое трудное - чтобы это поняли его соплеменники.