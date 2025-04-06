Вулкан Сакурадзима в Японии снова проснулся

На японском острове Кюсю вновь проснулся вулкан Сакурадзима на вершине горы Минами-дакэ и выбросил в небо облако пепла высотой 2,6 км. Об этом 6 апреля сообщило издание 373 News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В 15:24 (09:24 мск. - Ред.) 5-го числа в кратере на вершине горы Минами-дакэ в Сакурадзиме произошел взрыв, в результате которого дым поднялся на высоту 2,6 км", - говорится в материале.

По данным региональной метеорологической обсерватории Кагосимы, вулкан выбросил достаточно много пепла. При этом разброса вулканических пород не наблюдается.

Уточняется, что это уже 54 извержение Сакурадзимы в текущем году. Метеорологическое агентство установило третий уровень опасности извержения, который подразумевает ограничения на вход на гору.