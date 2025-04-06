Автомобильная федерация Азербайджана организовала автопробег внедорожников

Сегодня завершился стартовавший утром автопробег внедорожников "Offroad", организованный Автомобильной федерацией Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, автопробег по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал перед Центром Гейдара Алиева.

Маршрут, проходивший по сложным дорогам, подарил участникам моменты, наполненные адреналином.

Помимо организации различных соревнований по автоспорту, Автомобильная Федерация Азербайджана также регулярно уделяет внимание направлению "Offroad" и поддерживает различные гонки и соревнования на внедорожных транспортных средствах.

Целью проведения авторробега с участием внедорожников является развитие автомобильного спорта, а также привлечение к этому виду спорта любителей автомобилей в регионах.

В автопробеге наряду с членами Азербайджанской автомобильной федерации приняли участие люди, интересующиеся этой сферой, в том числе ряд знаменитостей.