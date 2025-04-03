https://news.day.az/economy/1741821.html Финансовый научно-учебный центр минфина и Счетная палата Азербайджана подписали протокол Подписан протокол о сотрудничестве между Финансовым научно-учебным центром при министерстве финансов и Учебным центром Счетной палаты Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Финансовый научно-учебный центр минфина и Счетная палата Азербайджана подписали протокол
Подписан протокол о сотрудничестве между Финансовым научно-учебным центром при министерстве финансов и Учебным центром Счетной палаты Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Было отмечено, что целью является повышение уровня знаний и профессиональной подготовки сотрудников министерства финансов и Счетной палаты, повышение эффективности научно-теоретических и практических исследований, организация взаимных тренингов и усиление сотрудничества в этом направлении.
В то же время предусмотрена реализация совместных мер по повышению уровня знаний работников государственного сектора в областях финансов, бухгалтерского учета и аудита.
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