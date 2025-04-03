В Баку ответили на безосновательные заявление Барро

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отклоняет высказывания Жана Ноэля Барро, министра по делам Европы и иностранных дел Франции, сделанные 2 апреля 2025 года в ходе его выступления в Комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции. В частности, речь шла о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о судебных делах, касающихся лиц армянского происхождения.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что крайне неприемлемо подвергать сомнению два года обсуждаемое законное требование по изменению Конституции Армении, которая сохраняет территориальные претензии к Азербайджану, и представлять это как новое условие. "Если Франция действительно поддерживает скорейшее заключение мирного соглашения, как заявляется, она должна настоятельно призвать Армению предпринять соответствующие шаги", - подчеркнул он.

Гаджизаде также отметил, что Франции, пытающейся вмешиваться в судебные процессы других стран, следует прежде всего сосредоточиться на расследовании случаев политических преследований внутри самой Франции, убийств протестующих, пыток местных жителей на заморских территориях, а также на борьбе с коррупцией и взяточничеством в парламенте страны.

В качестве примера он привел вопрос одного из депутатов, поднявшего тему вмешательства во внутренние судебные дела других государств при том, что во Франции судебная система часто используется для давления на политических оппонентов. В ответ министр заявил, что не может комментировать решения судов, что только подтверждает наличие двойных стандартов в политике Франции.

"Мы требуем от Франции прекратить действия, не способствующие миру, и отказаться от шагов, которые дестабилизируют ситуацию в регионе", - добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.