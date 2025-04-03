В некоторых районах Азербайджана наблюдается дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в большинстве регионов страны наблюдаются ветреная и дождливая погодные условия.

В некоторых местах дует западный ветер. Скорость ветра достигла 21 м/с в Кяльбаджаре, 20 м/с в Шахдаге и Губе, 19 м/с в Геранбое и Алтыагаче, 18 м/с в Дашкесане и Нафталане, 16 м/с в Шабране и 15 м/с в Лерике.

Количество осадков составило 4 мм в Ордубаде, 3 мм в Закатале и Шеки, 2 мм в Гахе, Товузе, Джейранчеле, Балакене и Гедабеке, 1 мм - в Лерике, Билясуваре, Ленкорани, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Нахчыване, Садараке, Шаруре, Шахдаге и Шахбузе.

Максимальная температура воздуха составила 25°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 24°C в районах Арана, 22°C в Нахчыванской АР, а в горных районах - до 15°C.