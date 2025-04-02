https://news.day.az/world/1741616.html Сгорел грузовик с 6 тоннами клубники - ФОТО В районе Бейкоз в Стамбуле загорелся грузовой автомобиль, перевозивший 6 тонн клубники. Как сообщает Day.Az, пламя быстро охватило грузовой отсек, в результате чего ягоды рассыпались по дороге. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, обеспечившие безопасность движения, и пожарные, которым удалось потушить огонь.
Сгорел грузовик с 6 тоннами клубники - ФОТО
В районе Бейкоз в Стамбуле загорелся грузовой автомобиль, перевозивший 6 тонн клубники.
Как сообщает Day.Az, пламя быстро охватило грузовой отсек, в результате чего ягоды рассыпались по дороге.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, обеспечившие безопасность движения, и пожарные, которым удалось потушить огонь.
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