Сгорел грузовик с 6 тоннами клубники

В районе Бейкоз в Стамбуле загорелся грузовой автомобиль, перевозивший 6 тонн клубники.

Как сообщает Day.Az, пламя быстро охватило грузовой отсек, в результате чего ягоды рассыпались по дороге.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, обеспечившие безопасность движения, и пожарные, которым удалось потушить огонь.