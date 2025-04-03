В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло за январь-март текущего года более 2 миллионов пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Согласно данным, в первом квартале года показатель по количеству иностранных туристов, путешествовавших этим видом транспорта, увеличился на 33%, до 5921 человека.