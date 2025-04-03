В Астаре изъята крупная партия марихуаны

В Астаринском районе на берегу реки было найдено 10 кг марихуаны, которые пытались контрабандой ввезти в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает Day.Az, сотрудники местного отдела полиции задержали 37-летнего Джавида Гасанова, который был ранее судим и пришел забрать подозрительные свертки, сброшенные дроном в этом районе. Координаты места сброса передавались через БПЛА.

Выяснилось, что задержанный, который занимался доставкой наркотиков по различным адресам, действовал по предварительному сговору с гражданином Ирана, в отношении которого также проводится расследование.

По данному делу возбуждено уголовное производство, а задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.