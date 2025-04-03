В центре Амстердама прогремел взрыв

На центральной площади в Амстердаме взорвался автомобиль, в результате чего загорелся водитель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местная полиция в соцсети Х.

После взрыва правоохранители оцепили место происшествия. Судя по опубликованному очевидцами видео, водителю удалось выжить. Он выбежал из машины с горящей паховой зоной и начал раздеваться. После этого полицейские облили его пеной. Никто из окружающих не пострадал.

По предварительным данным, мужчина сам специально устроил поджог автомобиля. Машину и место взрыва обследуют.