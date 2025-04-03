https://news.day.az/world/1741911.html В центре Амстердама прогремел взрыв - ВИДЕО В центре Амстердама в результате взрыва загорелся автомобиль и находившийся в ней водитель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Полиция оцепила место происшествия, мужчину, который был в машине и выбрался из нее, облили пеной, судя по кадрам, он жив. Представляем видео:
В центре Амстердама прогремел взрыв - ВИДЕО
На центральной площади в Амстердаме взорвался автомобиль, в результате чего загорелся водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местная полиция в соцсети Х.
После взрыва правоохранители оцепили место происшествия. Судя по опубликованному очевидцами видео, водителю удалось выжить. Он выбежал из машины с горящей паховой зоной и начал раздеваться. После этого полицейские облили его пеной. Никто из окружающих не пострадал.
По предварительным данным, мужчина сам специально устроил поджог автомобиля. Машину и место взрыва обследуют.
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