США окончательно определились с членством в НАТО

США останутся членом Североатлантического альянса и активность страны в рамках деятельности военного блока высока как никогда. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США являются частью НАТО, и мы остаемся такими же активными участниками организации, как и раньше (...). [Американский лидер Дональд] Трамп ясно дает понять, что поддерживает альянс и что США остаются в НАТО", - отметил госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что в ходе встречи глав МИД стран-участниц НАТО намерен потребовать от каждого государства, входящего в блок, "взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП".