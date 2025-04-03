https://news.day.az/society/1741740.html В Азербайджане пройдет выпускной экзамен для 9-классников - ДАТА 13 апреля в Азербайджане пройдет выпускной экзамен по 9-летнему уровню образования. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
В Азербайджане пройдет выпускной экзамен для 9-классников - ДАТА
13 апреля в Азербайджане пройдет выпускной экзамен по 9-летнему уровню образования.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Сообщается, что 13 апреля ГЭЦ проведет выпускной экзамен по общему (9-летнему) среднему образованию в Хатаинском, Насиминском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабаильском районах Баку, Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязане, Хызы и Шабране.
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