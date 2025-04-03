Руководитель рабочей группы направил письмо протеста в парламентскую группу по Армении парламента Соединенного Королевства

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Соединённое Королевство Фариз Исмаилзаде направил письмо с протестом парламентской группе по Армении Парламента Соединённого Королевства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается категорическое отвержение азербайджанской стороной безосновательных обвинений, нацеленных на дискредитацию процесса судебного разбирательства в отношении лиц, ответственных за военные преступления, этнические чистки и военную агрессию, совершённые в период 30-летней оккупации Арменией. Призывы называть этих людей "военнопленными" и требования их освобождения означают игнорирование преступлений, которые они совершили и которые подтверждены вескими доказательствами.

В течение периода оккупации Армения насильно изгнала около миллиона азербайджанцев из их домов и родных мест, совершила акт геноцида в Ходжалы, а также урбицид, культурцид и экоцид. Города и сёла Азербайджана были разрушены, его культурное и религиозное наследие уничтожено, и серьёзно пострадала окружающая среда. Кроме того, заминировав оккупированные территории, Армения превратила Азербайджан в одну из самых сильно загрязнённых минами стран мира. Эти мины продолжают убивать и ранить мирных жителей, замедляя как возвращение беженцев, так и усилия по ведению восстановительных работ.

В письме указывается, что ещё одним жутким последствием всех этих событий является судьба около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев, в том числе женщин и детей. Армения уклоняется от предоставления сведений о местах массовых захоронений, хотя эти данные могли бы помочь в определении их расположений. К тому же, армянские лидеры уже давно разжигают этническую ненависть к азербайджанцам. Бывшие президенты Армении поддержали изгнание азербайджанцев и геноцид в Ходжалы, и открыто оправдывали этнические чистки. Невзирая на все эти преступления, однако, никто в Армении не привлекался к ответственности за них, в то время как военные преступники до сих пор пользуются уважением.

Азербайджан же, наоборот, обеспечивает правосудие после восстановления своей территориальной целостности. В то время, как более 200 армян были освобождены Азербайджаном в рамках гуманитарных акций, виновные в военных преступлениях в настоящее время предстоят перед судом в Баку. В соответствии с законодательством Азербайджана, они обвиняются в военной агрессии, военных преступлениях, применении насилия с последующим исчезновением жертв, пытках, терроризме и других преступлениях. Судебный процесс прозрачен; обеспечено юридическое представительство, а жалоб на жестокое обращение не поступало.

Критика данного процесса сигнализирует как о пренебрежении правосудием, как и о косвенной поддержке этнических чисток и агрессии. Истинный мир достижим лишь через ответственность - без правосудия прочный мир невозможен.

Заявляется, что идущий судебный процесс проливает свет на военную агрессию и оккупацию со стороны Армении, а также и на ответственность её политических и военных лидеров. Беспокойство по поводу этого процесса привело к попыткам вмешательства в ход судебного разбирательства и его подрыва. Однако, вместо того чтобы участвовать в подобных усилиях, следовало бы оказать помощь юридическому процессу, ибо это могло бы способствовать обеспечению правосудия и созданию прочной стабильности в регионе. Настоящая приверженность миру заключается в признании ответственности и обеспечении привлечения к ответственности тех, кто был замешан в военных преступлениях.

Подобный подход к судопроизводству даёт международному сообществу важный пример в том, что касается предотвращения будущих конфликтов и нарушений международного права. Потворство преступлениям не может воспрепятствовать установлению справедливости. Истинная и справедливая ответственность требует не пустой риторики, а осмысленных действий.

Как подчёркивается в письме, означенная позиция некоторых членов Парламента Соединённого Королевства оказывает отрицательное воздействие на ныне идущий между двумя государствами мирный процесс. Мы ценим сбалансированную позицию правительства Великобритании по отношению к бывшему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Великобритания в соответствии с нормами и принципами международного права всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Однако, использование термина "Арцах" некоторыми членами Парламента Великобритании для обозначения Карабахского региона Азербайджана есть не только неуважение к территориальной целостности Азербайджана - оно также противоречит официальной позиции правительства Великобритании по поводу былого конфликта и является грубым нарушением международного права.

Крайне важно, в то время как Азербайджан стремится перевернуть страницу с 30-летним болезненным конфликтом и обеспечить прогресс в процессе нормализации, поддержать этот процесс и побудить Армению как можно скорее предпринять последние необходимые шаги для окончательного подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это - единственный путь к достижению мира и процветания в нашем регионе.