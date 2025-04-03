Китай и Евросоюз вернуться к переговорам о пошлинах
КНР и Евросоюз на фоне введения президентом США новых пошлин на поставки товаров из всех стран мира решили возобновить переговоры о пошлинах на электромобили.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на заявление китайского Минторга сообщает "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что к обсуждению этого важного вопроса стороны вернутся в максимально короткие сроки, добиваясь создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний.
Трамп накануне объявил о введении дополнительных 34-процентных пошлин на товары из Китая и 20-процентных пошлин на поставки из ЕС. Также он ввел 25-процентные пошлины на весь импорт автомобилей.
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