Китай и Евросоюз вернуться к переговорам о пошлинах

КНР и Евросоюз на фоне введения президентом США новых пошлин на поставки товаров из всех стран мира решили возобновить переговоры о пошлинах на электромобили.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на заявление китайского Минторга сообщает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что к обсуждению этого важного вопроса стороны вернутся в максимально короткие сроки, добиваясь создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний.

Трамп накануне объявил о введении дополнительных 34-процентных пошлин на товары из Китая и 20-процентных пошлин на поставки из ЕС. Также он ввел 25-процентные пошлины на весь импорт автомобилей.