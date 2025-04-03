Известный педиатр-невролог стала жертвой злоумышленников

Известный педиатр-невролог Зульфия Ибрагимова пострадала от действий мошенников.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Medicina.az, она сообщила, что злоумышленники, представившись сотрудниками Kapital Bank, обманули ее и похитили 1000 манатов.

Врач обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести расследование этого инцидента.