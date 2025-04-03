https://news.day.az/society/1741831.html Известный педиатр-невролог стала жертвой злоумышленников Известный педиатр-невролог Зульфия Ибрагимова пострадала от действий мошенников. Как передает Day.Az со ссылкой на издание Medicina.az, она сообщила, что злоумышленники, представившись сотрудниками Kapital Bank, обманули ее и похитили 1000 манатов.
Известный педиатр-невролог стала жертвой злоумышленников
Известный педиатр-невролог Зульфия Ибрагимова пострадала от действий мошенников.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание Medicina.az, она сообщила, что злоумышленники, представившись сотрудниками Kapital Bank, обманули ее и похитили 1000 манатов.
Врач обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести расследование этого инцидента.
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