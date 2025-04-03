Председательство COP29 примет участие в международном климатическом форуме в Самарканде

Первый Самаркандский международный климатический форум пройдет 4-5 апреля в Узбекистане. В нем примут участие мировые лидеры, политики, эксперты и активисты, которые обсудят текущие проблемы изменения климата, с которыми сталкиваются Центральная Азия и весь мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на мероприятии представит представитель Президента по вопросам климата, председатель 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 Мухтар Бабаев.

Форум, который будет проведен под девизом "Центральная Азия сталкивается с глобальными климатическими проблемами: консолидация ради общего процветания", станет площадкой высокого уровня для продвижения диалога по вопросам экологической устойчивости, зеленого экономического развития и устойчивости к изменению климата.

Основное внимание на форуме уделяется региональному и международному сотрудничеству. В программу климатического включены экспертные панели, пленарные сессии и политические диалоги по таким ключевым направлениям, как развитие возобновляемых источников энергии, управление интегрированными водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и устойчивое градостроительство.

Ожидается, что в форуме наряду с Азербайджаном примут участие лидеры стран Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также представители Европейского Союза, ООН, международных финансовых институтов и ведущих экологических организаций. Столь широкое представительство демонстрирует общую позицию региона в отношении зеленой трансформации и устойчивого развития.

Главным итогом форума станет презентация итогового документа Самаркандского форума - Региональной концепции зеленого развития, которая положит основу для формирования единого регионального видения стран Центральной Азии в области изменения климата. В этом документе будут отражены подходы ведущих международных организаций к решению экологических проблем региона.