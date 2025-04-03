Торговая война Трампа: полный список стран с новыми пошлинами - ФОТО
Президент США Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины в отношении 183 стран мира и Европейского союза, объявив 2 апреля "Днем освобождения Америки".
Согласно обнародованному решению, новые тарифы варьируются от 10% до 47%, в зависимости от уровня торгового дисбаланса между США и соответствующими странами.
В список вошли государства из различных регионов, в том числе Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока:
- Азербайджан - 10%
- Украина - 10%
- Грузия - 10%
- Армения - 10%
- Турция - 10%
- Казахстан - 27%
- Узбекистан - 10%
- Туркменистан - 10%
- Кыргызстан - 10%
- Таджикистан - 10%
- Иран - 10%
- Китай - 34%
- ЕС - 20%
- Тайвань - 32%
- Британия - 10%
- Иордания - 20%
- ОАЭ - 10%
- Египет - 10%
- Саудовская Аравия - 10%
- Катар - 10%
- Сирия - 41%
- Ирак - 39%
- Йемен - 10%
- Израиль - 17%
По словам главы Минфина США Бессента, в списке стран отсутствует Россия, так как американские санкции фактически прекратили двустороннюю торговлю. Также в списках нет Беларуси.
Бессент не объяснил, почему тогда в списке есть, например, Иран, торговля которого с США тоже на нуле.
Тарифы США вдвое меньше, чем размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении американских товаров. В случае минимальных 10% американские пошлины зеркальные.
Самый высокий %
Наиболее пострадавшими стали страны с развивающейся экономикой, такие как Камбоджа, Вьетнам и Шри-Ланка - на их продукцию были введены рекордно высокие тарифы, достигающие 49%.
Также в список стран, подвергшихся высоким тарифам, вошли:
- Бангладеш - 37%,
- Таиланд - 36%,
- Китай - 34%,
- Тайвань и Индонезия - по 32%,
- Швейцария - 31%,
- Южно-Африканская Республика и страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину - по 30%,
- Пакистан - 29%,
- Индия - 26%,
- Южная Корея - 25%,
- Япония - 24%,
- Европейский Союз - 20%.
Чем торгуют Азербайджан и США
Азербайджан и США поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Именно энергетический сектор играет ключевую роль во внешней торговле между двумя странами. Помимо нефти, Азербайджан поставляет в США такие товары, как фруктовые соки, джемы, ковры, текстиль, растения, используемые в фармацевтике и парфюмерии, а также вино, различные химические вещества и электронное оборудование.
Соединенные Штаты, в свою очередь, экспортируют в Азербайджан широкий спектр продукции. Одними из основных направлений являются поставки автомобилей, электрических приборов и клапанов. Кроме того, в Азербайджан поступают американские машины и оборудование, железо и сталь, транспортные средства, а также продукты питания, включая мясо и молочные изделия.
По данным за 2024 год, общий товарооборот между странами составил почти 413 миллионов долларов. Импорт из Азербайджана вырос на 127%, что свидетельствует об активизации поставок азербайджанской продукции.
Какие товары не будут затронуты?
Ответные пошлины, вводимые администрацией США, не распространяются на такие товары, как сталь, алюминий, сообщают американские СМИ.
В сообщениях отмечается, что на сталь, алюминий, автомобили и так были объявлены другие пошлины США, и поэтому в данном случае в Белом доме решили не принимать дополнительные меры.
Не коснутся ответные пошлины и меди, фармацевтической продукции, полупроводников и изделий из пиломатериалов, против которых, как ожидается, США в скором времени введут отдельные пошлины.
Когда вступят в силу пошлины?
Универсальная ставка пошлины в 10% начнет действовать с 00:01 5 апреля по времени Восточного побережья США. А индивидуальные тарифы по каждой стране, в том числе для Азербайджана, начнут применяться с 00:01 9 апреля.
Новые торговые меры Трампа направлены на сокращение внешнего торгового дефицита США и восстановление экономического суверенитета, говорится в документе Белого дома.
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