Торговая война Трампа: полный список стран с новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины в отношении 183 стран мира и Европейского союза, объявив 2 апреля "Днем освобождения Америки".

Согласно обнародованному решению, новые тарифы варьируются от 10% до 47%, в зависимости от уровня торгового дисбаланса между США и соответствующими странами.

В список вошли государства из различных регионов, в том числе Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока:

Азербайджан - 10%

Украина - 10%

Грузия - 10%

Армения - 10%

Турция - 10%

Казахстан - 27%

Узбекистан - 10%

Туркменистан - 10%

Кыргызстан - 10%

Таджикистан - 10%

Иран - 10%

Китай - 34%

ЕС - 20%

Тайвань - 32%

Британия - 10%

Иордания - 20%

ОАЭ - 10%

Египет - 10%

Саудовская Аравия - 10%

Катар - 10%

Сирия - 41%

Ирак - 39%

Йемен - 10%

Израиль - 17%

По словам главы Минфина США Бессента, в списке стран отсутствует Россия, так как американские санкции фактически прекратили двустороннюю торговлю. Также в списках нет Беларуси.

Бессент не объяснил, почему тогда в списке есть, например, Иран, торговля которого с США тоже на нуле.

Тарифы США вдвое меньше, чем размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении американских товаров. В случае минимальных 10% американские пошлины зеркальные.

Самый высокий %

Наиболее пострадавшими стали страны с развивающейся экономикой, такие как Камбоджа, Вьетнам и Шри-Ланка - на их продукцию были введены рекордно высокие тарифы, достигающие 49%.

Также в список стран, подвергшихся высоким тарифам, вошли:

Бангладеш - 37%,

Таиланд - 36%,

Китай - 34%,

Тайвань и Индонезия - по 32%,

Швейцария - 31%,

Южно-Африканская Республика и страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину - по 30%,

Пакистан - 29%,

Индия - 26%,

Южная Корея - 25%,

Япония - 24%,

Европейский Союз - 20%.

Чем торгуют Азербайджан и США

Азербайджан и США поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Именно энергетический сектор играет ключевую роль во внешней торговле между двумя странами. Помимо нефти, Азербайджан поставляет в США такие товары, как фруктовые соки, джемы, ковры, текстиль, растения, используемые в фармацевтике и парфюмерии, а также вино, различные химические вещества и электронное оборудование.

Соединенные Штаты, в свою очередь, экспортируют в Азербайджан широкий спектр продукции. Одними из основных направлений являются поставки автомобилей, электрических приборов и клапанов. Кроме того, в Азербайджан поступают американские машины и оборудование, железо и сталь, транспортные средства, а также продукты питания, включая мясо и молочные изделия.

По данным за 2024 год, общий товарооборот между странами составил почти 413 миллионов долларов. Импорт из Азербайджана вырос на 127%, что свидетельствует об активизации поставок азербайджанской продукции.

Какие товары не будут затронуты?

Ответные пошлины, вводимые администрацией США, не распространяются на такие товары, как сталь, алюминий, сообщают американские СМИ.

В сообщениях отмечается, что на сталь, алюминий, автомобили и так были объявлены другие пошлины США, и поэтому в данном случае в Белом доме решили не принимать дополнительные меры.

Не коснутся ответные пошлины и меди, фармацевтической продукции, полупроводников и изделий из пиломатериалов, против которых, как ожидается, США в скором времени введут отдельные пошлины.

Когда вступят в силу пошлины?

Универсальная ставка пошлины в 10% начнет действовать с 00:01 5 апреля по времени Восточного побережья США. А индивидуальные тарифы по каждой стране, в том числе для Азербайджана, начнут применяться с 00:01 9 апреля.

Новые торговые меры Трампа направлены на сокращение внешнего торгового дефицита США и восстановление экономического суверенитета, говорится в документе Белого дома.