От Джамму до Еревана: как Индия вооружает армянскую мечту о реванше

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Индия вооружает Армению.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В марте 2025 года состоялся визит армянской военной делегации в Индию, сопровождавшийся переговорами с командованием высокогорной учебной школы HAWS (High Altitude Warfare School) в Гульмарге и элитной индийской бригадой "Шатруджит" - подразделением специального назначения. Это событие вызвало заметный интерес в экспертных кругах Южного Кавказа, поскольку указывает на сдвиги в армянской военной доктрине, ориентированной на асимметричное усиление после поражений 2020 и 2022 годов.

Складывающаяся кооперация между Ереваном и Нью-Дели выходит за рамки эпизодического взаимодействия: она носит признаки осмысленной стратегии. Армения стремится перестроить архитектуру своей безопасности, а Индия - расширить свою геополитическую проекцию, рассматривая Южный Кавказ как зону стратегического интереса. На этом фоне подготовка армянских ССО (сил специальных операций) в HAWS - не только тактический, но и геополитический шаг.

Возникает закономерный вопрос: насколько этот альянс способен изменить региональный военный баланс, и какую угрозу он представляет для Азербайджана? Чтобы ответить, рассмотрим весь комплекс факторов: от трансформации армянской стратегии до интересов Индии и военных реалий региона.

Интересы Индии и мотивация Армении

Индия: проецирование силы и дипломатическое равновесие

Для Индии Южный Кавказ представляет интерес в трёх ключевых аспектах:

Геоэкономика: Индия заинтересована в транзитных коридорах в обход Китая и Пакистана, включая альтернативные ветви Международного Север-Юг транспортного коридора (INSTC), в которых Армения пытается позиционировать себя как транзитное звено. Военно-стратегическое сдерживание "оси" Баку-Анкара-Исламабад: Пакистан не признаёт Армению и активно поддерживает Азербайджан, Турция традиционно выступает гарантом азербайджанской безопасности. Индия воспринимает этот альянс как потенциальный вызов своему региональному лидерству, особенно в контексте обострения с Исламабадом. Сотрудничество с Арменией позволяет Нью-Дели ответить на пакистанскую активность. Оборонный экспорт и репутация глобального игрока: Индия активно продвигает свои военные технологии (дроны, артиллерию, системы ПВО), и Армения - один из немногих клиентов, готовых закупать индийское вооружение. Параллельно с этим Нью-Дели демонстрирует Западу свою вовлечённость в "периферию НАТО".

Армения: диверсификация и поиск нового патронажа

С 2022 года Ереван последовательно дистанцируется от Москвы, демонстрируя недовольство пассивностью ОДКБ и политикой Кремля в регионе. На этом фоне Армения:

Углубляет военное сотрудничество с Францией и Индией;

Получает поставки индийских РСЗО Pinaka, барражирующих боеприпасов, радаров и ПТРК;

Проводит переговоры по обучению личного состава в иностранных учебных центрах.

Индия для Еревана - альтернатива России, не обременённая союзническими обязательствами, но обладающая современными военными технологиями и ресурсами. Армения делает ставку на "точечное усиление" спецподразделений, считая это способом преодоления общего отставания от Азербайджана в масштабе армии.

ССО и горная подготовка

Почему ССО?

После Второй Карабахской войны и столкновений в Сюнике в 2022 году армянское военное руководство признало:

Низкую мобильность и устаревшие методы ведения боя;

Недостаточную готовность к маневренной войне и горным операциям;

Отсутствие боеспособных и автономных тактических групп.

Развитие ССО позволяет компенсировать численное и технологическое отставание с помощью:

Высокомобильных групп, способных действовать автономно;

Подразделений, обученных диверсиям, рекогносцировке, артнаведению и действиям в тылу;

Усиления психологического эффекта и деморализации противника.

Особую роль играют горные подразделения, способные действовать в условиях Карабаха, Сюника, Гегаркуника и Лори.

Школа HAWS: индийский опыт горной войны

High Altitude Warfare School (HAWS) - один из самых авторитетных центров подготовки войск к ведению боевых действий на высоте от 3000 до 6000 метров.

Ключевые компоненты курса:

Акклиматизация на высотах до 5000 м;

Боевая подготовка на скалистой и снежной местности;

Обучение выживанию, перемещению, ночным операциям;

Применение альпинистской и горной техники;

Противодействие засаде, использование маскировки, радиомолчания.

Школа активно взаимодействует с британскими, французскими и американскими инструкторами. Подготовка, пройденная армянскими военными в HAWS, может улучшить их индивидуальные навыки, но только в случае системной интеграции в структуру ВС.

Сравнение потенциалов: ВС Азербайджана и ВС Армении в аспекте горных операций

ВС Азербайджана: устойчивое доминирование и боевая практика

Азербайджанская армия после 2020 года не просто закрепила свои успехи, но и приступила к глубокой модернизации, включая:

Создание постоянной группировки войск в Карабахе с инфраструктурой, позволяющей проводить круглогодичное боевое дежурство в горах;

Развитие интегрированной системы БПЛА, артиллерийского и ракетного огня, с широким использованием разведданных и искусственного интеллекта;

Укрепление ССО Азербайджана, прошедших боевую закалку и взаимодействующих с турецкими и пакистанскими подразделениями;

Модернизацию армейской логистики и связи, особенно в труднодоступных районах;

Формирование гибких тактических групп, обученных наступлению в условиях рельефа с резкими перепадами высот.

Кроме того, Азербайджан провёл масштабные горные учения с Турцией и Пакистаном, включая:

"Sarsılmaz Qardaşlıq" (2021): тренировка штурмовых операций в горной местности;

"Mustafa Kemal Atatürk 2023": отработка диверсионных задач на высотах 3000+ м;

Специальные курсы на базе горной подготовки турецких коммандос в Тунджели.

Имея реальный боевой опыт в Карабахе, адаптированную структуру командования и обеспеченные логистические цепочки, азербайджанская армия остаётся абсолютно доминирующей в вопросах ведения боевых действий в высокогорье.

ВС Армении: фрагментарные усилия без единой концепции

Напротив, армянская армия характеризуется:

Хроническим дефицитом кадров и деморализованным личным составом;

Отсутствием единой системы подготовки и ротации;

Плохим техническим обеспечением, особенно в средствах ночного видения, связи и управления огнём;

Проблемами с логистикой в изолированных горных районах;

Неэффективной системой резервов и мобилизации.

Даже если армянские военнослужащие пройдут обучение в HAWS, они останутся "точечным ресурсом", не имеющим системной опоры внутри ВС. В условиях, когда азербайджанская армия обладает превосходством в воздухе, разведке и управлении, значение ССО без адекватной поддержки будет минимальным.

Сможет ли армянское обучение в HAWS изменить картину на театре?

Тактический эффект

В краткосрочной перспективе подготовка армянских ССО в Индии может обеспечить:

Повышение индивидуальной подготовки отдельных бойцов;

Развитие тактических умений в условиях высокогорья;

Освоение новых подходов к выживанию и штурму в сложной местности.

Это способно усилить армянские подразделения на локальном уровне, особенно в узких зонах возможных диверсионных действий, например, в приграничной зоне Сюника.

Однако...

Стратегические ограничения

Объективно, существует ряд ограничений, не позволяющих рассчитывать на смену баланса:

Ограниченность ресурса: Армения не располагает ни инфраструктурой для масштабной подготовки ССО, ни механизмами их интеграции в боевую систему. Ограниченность масштаба: Ереван вряд ли сможет направить на обучение в Индию более 100-150 человек в год. Этого недостаточно для создания полноценного корпуса спецназа. Ограниченность применения: В реальной войне на Южном Кавказе решающую роль играют не тактические рейды, а превосходство в артиллерии, ПВО, БПЛА и мобильных маневренных бригадах. Зависимость от внешних акторов: Армения остаётся страной без суверенной оборонной промышленности, опирающейся на внешние поставки и обучение, что делает её уязвимой в случае блокирования логистических цепочек.

Иными словами, даже при максимальной эффективности курса в HAWS, речь идёт о локальной компенсации слабостей, а не о системной перестройке.

Позиция Азербайджана и возможный ответ

Потенциальные угрозы

Азербайджан должен учитывать следующие риски:

Формирование армянских диверсионных групп, способных действовать в приграничных районах, особенно в тылу;

Использование индийской тактики засад, скрытного проникновения и разрушения логистических объектов;

Усиление антиазербайджанской оси "Ереван-Париж-Нью-Дели", где каждая страна вносит вклад в переоснащение и обучение ВС Армении.

Ответ Баку

Азербайджан уже располагает ресурсами для сдерживания этих шагов, но необходима стратегическая настройка:

Мониторинг и разведка: Усиление технической разведки на армяно-азербайджанской границе, выявление ССО-групп на раннем этапе. Контрдиверсионная подготовка: Проведение учений с Турцией и Пакистаном по отражению действий малых групп противника в горах. Дипломатическое давление: Вовлечение Индии в формат разъяснительной работы через двусторонние и многосторонние каналы, указывая на опасность милитаризации региона. Симметричный ответ: Укрепление азербайджанских ССО, дальнейшее развитие совместной подготовки в Турции и Пакистане, а также возможное создание собственного высокогорного центра подготовки. Информационная стратегия: Активная работа на международной арене с целью дискредитации армянского милитаризма и демонстрации конструктивной позиции Баку.

Рекомендации с азербайджанской позиции

Не преувеличивать значение обучения в HAWS, но внимательно следить за попытками Еревана использовать спецназ в диверсионных целях. Расширить потенциал собственных ССО, особенно в горных условиях, используя турецкий и пакистанский опыт, а также инициативу по созданию Кавказского центра подготовки. Использовать дипломатические рычаги, особенно на площадке Движения неприсоединения и ОИС, чтобы обозначить военно-техническую активность Индии как дестабилизирующую. Противодействовать альянсу Армения-Франция-Индия, усиливая контур Баку-Анкара-Исламабад и рассматривая его как базис для коалиционной стратегии в регионе. Системно развивать оборонную промышленность, включая средства высокоточного огня, БПЛА, системы подавления связи и ночного наблюдения - ключевые технологии для нейтрализации ССО противника.

Визит армянской делегации в Индию и возможное обучение в HAWS - символическое проявление новой фазы армянской военной стратегии, направленной на асимметричное усиление. Однако, без структурной реформы, без реформированной мобилизационной системы и логистики, это остаётся "тактическим гримом", неспособным скрыть глубокие стратегические слабости.

Азербайджан, в свою очередь, сохраняет решающее превосходство на театре военных действий, обладая не только качественной армией, но и стратегическим союзом с Турцией и Пакистаном. Баку способен эффективно нейтрализовать армянские попытки "точечного усиления" при условии сохранения политической воли, инвестиций в технологии и дипломатической инициативы.