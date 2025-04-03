https://news.day.az/economy/1741810.html Азербайджан и США оценили возможности сотрудничества по поставкам газа в Европу Оценены текущая ситуация и потенциальные возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере поставок газа в Европу и реализации проектов по созданию соединительных газопроводов "зеленой" энергии. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
Азербайджан и США оценили возможности сотрудничества по поставкам газа в Европу
Оценены текущая ситуация и потенциальные возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере поставок газа в Европу и реализации проектов по созданию соединительных газопроводов "зеленой" энергии.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
"На встрече с Эриком Джейкобсом, старшим советником Бюро энергоресурсов Государственного департамента США, мы подчеркнули вклад азербайджано-американского энергетического партнерства в реализацию проектов энергетической безопасности регионального и международного значения", - отмечается в публикации министра.
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