"Всегда есть шанс пройти в следующий этап"

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с нападающим "Араз-Нахчывана" Ульви Искендеровым.

- В последнем туре "Араз-Нахчыван" встретился с "Нефтчи" и сыграл вничью 1:1. Как прошел для вас матч, довольны ли вы набранным одним очком? Чего не хватило для победы?

- Это была сложная выездная игра. Мы хорошо подготовились, понимая это. Хотели победить. Обе команды могли выиграть. Но я думаю, что даже одно очко для нас ценно в текущем периоде.

- Ваша команда на третьем месте с 48 очками. "Туран Товуз" занимает четвертую строчку с 43 баллами. Они также выступают нестабильно и не добиваются побед. Наверное, это вас радует?

- Честно говоря, нас больше волнует собственная игра. Мы хотим завершить сезон в числе призеров, одержав победы. Верю, что мы достигнем своей цели, победив в предстоящих турах. Потому что у нас хорошая и сильная команда. Все это - результаты, которые мы можем осуществить.

- "Араз-Нахчыван" в последний раз побеждал в 20-м туре. Как вы думаете, почему ваша команда так долго не могла победить? Какую причину вы считаете основной?

- У нас было много травм. Это неизбежно влияет на команду. Но я верю, что в четвертом круге мы снова сможем начать серию побед. Твердо верю, что мы достигнем нашей цели. Надеюсь, мы достигнем желаемого.

- Сегодня вам предстоит сыграть в полуфинальном матче кубка против "Карабаха". Есть ли усталость в команде после матча с "Нефтчи"?

- После матча с "Нефтчи" у нас было мало времени. Правда, мы старались хорошо подготовиться. Команда сосредоточена на игре.

- Реально ли "Араз-Нахчывану" выйти в финал, пройдя "Карабах"? Какой результат в первой игре вас бы устроил?

- Как я уже сказал, мы хорошо подготовились к игре. Конечно, шанс есть всегда. Это футбол. Мы сделаем все возможное на обоих фронтах. Мы все знаем силу "Карабаха". Будем бороться до конца.

- Для вас очень важно выиграть национальный кубок и попасть в Лигу Европы?

- Каждый футболист хочет выиграть титул. У нас тоже есть шанс на это. Мы хотим использовать свой шанс.