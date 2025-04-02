https://news.day.az/world/1741608.html

В Мьянме продолжает расти число жертв

В Мьянме число погибших в результате сильного землетрясения превысило 3000 человек, более 4500 человек получили ранения. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Синьхуа". "В результате сильного землетрясения в Мьянме погибло 3003 человека, 4515 получили ранения, 351 человек числится пропавшим без вести", - сообщает агентство.