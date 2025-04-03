ЕС хочет больше газа через Южный газовый коридор

ЕС сотрудничает с партнерскими странами для увеличения поставок газа через Южный газовый коридор.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен накануне заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору, которое состоится 4 апреля в Баку, передает Day.Az.

"Это особенно важно в свете наших усилий по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации энергоснабжения. Консультативный совет по Южному газовому коридору является важной платформой, где мы отслеживаем прогресс в достижении этих целей, обеспечиваем бесперебойную работу коридора, решаем вопросы энергетической безопасности и работаем над достижением нулевого уровня выбросов к середине века", - сказал он.

Йоргенсен подчеркнул, что сегодня энергетика как никогда связана с вопросами безопасности.

"Поэтому мы привержены продвижению возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности, развитию возобновляемого водорода, а также изучению возможностей создания регионального коридора "зеленой" энергии в соответствии с целями нашей инициативы Clean Industrial Deal и программы REPowerEU, направленных на отказ от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов.

Продвижение "зеленой" повестки идет рука об руку с обеспечением надежных поставок энергии. Энергоэффективность и расширение использования возобновляемых источников энергии сокращают потребление газа, что позволяет направлять его в наиболее критически важные регионы. На заседании Консультативного совета мы стремимся укрепить сотрудничество в вопросах поставок и спроса на газ, а также обсудить необходимые модернизации инфраструктуры Южного газового коридора", - добавил Еврокомиссар.

Он отметил, что ЕС намерен продолжать совместно с Азербайджаном и другими партнёрскими странами развитие двусторонней торговли природным газом через Южный газовый коридор.

"Конечно, это зависит и от коммерческой целесообразности, и от рыночного спроса. Оценка возможностей и согласование коммерческих условий для увеличения объемов газа остаются за участниками рынка, поскольку именно эти договорённости обеспечат инвестиции в расширение пропускной способности газопроводов. Мы добиваемся значительного прогресса в реализации ряда проектов по расширению поставок азербайджанского газа в ЕС, таких как Adriatic Backbone и укрепление энергетических систем Болгарии и Румынии. Всё это, конечно, следует рассматривать в контексте снижения потребления газа в ЕС по мере ускоренного отказа от ископаемого топлива в нашей экономике. Азербайджан играет важную роль в наших усилиях по снижению зависимости от российских энергоресурсов, особенно на фоне использования Россией энергопоставок в качестве геополитического оружия и её жестокой войны в Украине. Мы высоко оцениваем этот вклад", - заявил Еврокомиссар.