Поставки азербайджанского газа в ЕС набирают обороты

Источник: Агентство международной информации Trend

Наблюдается значительный прогресс в реализации проектов по расширению поставок азербайджанского газа в страны Европейского Союза (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен накануне заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору, которое состоится 4 апреля в Баку.

"ЕС сотрудничает с партнерскими странами для увеличения поставок газа через Южный газовый коридор. Это особенно важно в свете наших усилий по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации энергоснабжения. Консультативный совет по Южному газовому коридору является важной платформой, где мы отслеживаем прогресс в достижении этих целей, обеспечиваем бесперебойную работу коридора, решаем вопросы энергетической безопасности и работаем над достижением нулевого уровня выбросов к середине века", - сказал он.

Йоргенсен подчеркнул, что сегодня энергетика как никогда связана с вопросами безопасности.

"Поэтому мы привержены продвижению возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности, развитию возобновляемого водорода, а также изучению возможностей создания регионального коридора "зеленой" энергии в соответствии с целями нашей инициативы Clean Industrial Deal и программы REPowerEU, направленных на отказ от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов.

Продвижение "зеленой" повестки идет рука об руку с обеспечением надежных поставок энергии. Энергоэффективность и расширение использования возобновляемых источников энергии сокращают потребление газа, что позволяет направлять его в наиболее критически важные регионы. На заседании Консультативного совета мы стремимся укрепить сотрудничество в вопросах поставок и спроса на газ, а также обсудить необходимые модернизации инфраструктуры Южного газового коридора", - добавил Еврокомиссар.

Он отметил, что ЕС намерен продолжать совместно с Азербайджаном и другими партнёрскими странами развитие двусторонней торговли природным газом через Южный газовый коридор.

"Конечно, это зависит и от коммерческой целесообразности, и от рыночного спроса. Оценка возможностей и согласование коммерческих условий для увеличения объемов газа остаются за участниками рынка, поскольку именно эти договорённости обеспечат инвестиции в расширение пропускной способности газопроводов. Мы добиваемся значительного прогресса в реализации ряда проектов по расширению поставок азербайджанского газа в ЕС, таких как Adriatic Backbone и укрепление энергетических систем Болгарии и Румынии. Всё это, конечно, следует рассматривать в контексте снижения потребления газа в ЕС по мере ускоренного отказа от ископаемого топлива в нашей экономике. Азербайджан играет важную роль в наших усилиях по снижению зависимости от российских энергоресурсов, особенно на фоне использования Россией энергопоставок в качестве геополитического оружия и её жестокой войны в Украине. Мы высоко оцениваем этот вклад", - заявил Еврокомиссар.

Йоргенсен также отметил, что Азербайджан и ЕС остаются ключевыми энергетическими партнёрами друг для друга.

"В 2024 году ЕС импортировал из Азербайджана около 11,7 млрд кубометров газа через Южный газовый коридор, что на 44% больше по сравнению с 2021 годом. Азербайджанский газ поступает всё большему числу потребителей в странах Юго-Восточной Европы. Одна из наших главных задач - продолжать реализацию Стратегического энергетического партнёрства с Азербайджаном. Мы способствуем обсуждениям по вопросам газоснабжения, рыночного спроса и необходимых модернизаций ключевой газовой инфраструктуры, одновременно продвигая переход к "чистой" энергии", - заявил он.

Еврокомиссар отметил, что ЕС особенно ценит меры, принятые Азербайджаном за последний год для сокращения выбросов метана, который, как один из парниковых газов, является значительным фактором изменения климата.

"Когда Азербайджан в 2024 году принимал и председательствовал на ежегодной Конференции ООН по изменению климата, вопросы энергетического перехода в рамках нашего стратегического партнёрства вышли на первый план. Европейская комиссия активно поддерживает Глобальное обязательство COP29 по сетям и хранению энергии, инициированное Азербайджаном. Цель этого обязательства крайне важна для всех: стимулировать глобальные инвестиции в энергетические сети, хранилища и другие решения для обеспечения гибкости, чтобы "чистая" энергия могла эффективно распространяться и потребляться.

Это обязательство по развитию 1500 ГВт в энергетических хранилищах и 25 миллионов километров инфраструктуры сетей к 2030 году сыграет ключевую роль в реализации энергетического перехода, согласованного на COP28 в Дубае (ОАЭ). Я искренне надеюсь, что оно послужит источником вдохновения для подготовки амбициозных новых национально определённых вкладов в преддверии COP30 в Белеме (Бразилия)", - заключил Йоргенсен.