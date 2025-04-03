https://news.day.az/society/1741696.html В Товузе пропала школьница В Товузе пропала девочка-подросток. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Бозалганлы, А.Сулейманова, 2012 года рождения, исчезла после того, как около 18:00 вышла из Бозалганлинской сельской средней школы, в которой она учится, и пропала.
В Товузе пропала школьница
В Товузе пропала девочка-подросток.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Бозалганлы, А.Сулейманова, 2012 года рождения, исчезла после того, как около 18:00 вышла из Бозалганлинской сельской средней школы, в которой она учится, и пропала.
Главный инспектор гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов сообщил в ответ на запрос агентства, что сотрудники Товузского РУП продолжают активные поиски для выяснения местонахождения пропавшей девочки.
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