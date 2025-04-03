Маск назвал фейком публикацию Politico

Основатель Space X и куратор ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илон Маск назвал "фейковыми новостями" сообщения об уменьшении своей политической роли в скором времени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Politico в своей публикации выступила с утверждением, что американский президент Дональд Трамп заявил своим приближенным об уменьшении политической роли, которую играет Маск, в ближайшие недели.

"Да, это фейковые новости", - написал он в подтверждение комментария пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая назвала публикацию газеты мусором и указала, что Маск "прекратит работу на правительство в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена".

Трамп 31 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что Маск в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Вместе с тем американский лидер заверил, что намерен держать Маска во власти столько, сколько возможно.

Трамп ранее объявил о ряде мер по сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. С этой целью он поручил миллиардеру курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства. Маск заявлял, что рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. Принятые DOGE меры привели к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи.