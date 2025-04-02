Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Первая леди Эльке Бюденбендер присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева

2 апреля в Центре Гейдара Алиева была организована концертная программа из произведений известных азербайджанских и немецких композиторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и Первая леди Эльке Бюденбендер.

После концерта был организован фуршет.