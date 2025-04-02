https://news.day.az/officialchronicle/1741610.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Первая леди Эльке Бюденбендер присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева 2 апреля в Центре Гейдара Алиева была организована концертная программа из произведений известных азербайджанских и немецких композиторов.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Первая леди Эльке Бюденбендер присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева
2 апреля в Центре Гейдара Алиева была организована концертная программа из произведений известных азербайджанских и немецких композиторов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и Первая леди Эльке Бюденбендер.
После концерта был организован фуршет.
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