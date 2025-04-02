Ле Пен раскрыла планы о своем участии в президентских выборах 2027 года

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что президентские выборы во Франции в 2027 году станут последними в ее политической карьере, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В политике никогда не говорят "никогда". Но да, я думаю, что это будут последние [выборы], если меня не выберут [президентом]", - заявила Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

Политик подчеркнула, что несмотря на приговор, который лишил ее возможности выдвигать свою кандидатуру, она по-прежнему собирается баллотироваться и не собирается искать себе замену. "Сейчас речь не идет о том, чтобы думать над планом Б еще до того, как план А не пройден до конца", - отметила Ле Пен.

Лидер фракции "Нацобъединения" также напомнила, что президентские выборы - это выборы конкретной личности, а не партии. Она заявила об "особой связи" с французами, которая на протяжении 25 лет помогала ей оставаться фаворитом президентских гонок.

Суд в Париже в понедельник приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам ограничения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (оставшиеся два года даны условно). Приговор парижского суда лишил ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.