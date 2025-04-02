Средний коридор - интересная перспектива и для германской экономики

Очень рад, что Азербайджан становится местом, где сходятся основные торговые пути мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.

"Мы оба заинтересованы в экономических и торговых связях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, Юго-Западной Азией, а также с Китаем. В то же время нам хорошо известно, насколько ограничены действующие транспортные пути, и их возможности. В этом плане Средний коридор - интересная перспектива и для экономики Германии. По мере того, как Южный Кавказ с политической точки зрения будет развиваться более стабильно, как это было в последнее время, данная перспектива станет еще более привлекательной".