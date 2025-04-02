Запущен обратный отсчет до начала Кубка Европы

Европейская гимнастика (EG) начала обратный отсчет до начала Кубка Европы среди "художниц", который состоится 1-4 мая в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, до его начала осталось меньше месяца. "Вновь готовы идти. Меньше, чем через месяц Кубок Европы в Баку", - отмечает EG.

На соревнование уже подали заявки команды из 24-х стран. На Кубке выступят в общей сложности 198 граций: 88 сеньорок и 110 юниорок.

Отметим, что первый Кубок Европы в прошлом году также прошел на Национальной арене гимнастики.