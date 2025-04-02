Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.

Рады передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Желаем, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам крепкого здоровья, счастья, народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в письме.