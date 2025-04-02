Азербайджанские продукты все чаще выбирают за границей

В январе-феврале 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в годовом сравнении на 6,6% и составил 485 млн. долларов США. За отчетный период экспорт продовольственной продукции вырос на 12,3% и составил 153,9 млн. долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Экспортное обозрение" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь-февраль нынешнего года экспорт черных металлов и изделий из них вырос на 66,9%, экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара - на 47%, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков - на 10,2%, экспорт продукции химпрома - на 30%, экспорт чая - на 21,3%, экспорт алюминия и алюминиевых изделий - на 2,8%.