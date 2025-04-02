Бывший премьер-министр Ливана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший премьер-министр Ливанской Республики Саад аль-Харири направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю Вам и Вашему народу здоровья, благополучия и благословения.

Прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству", - говорится в письме.