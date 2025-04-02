https://news.day.az/officialchronicle/1741579.html Бывший премьер-министр Ливана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Бывший премьер-министр Ливанской Республики Саад аль-Харири направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Господин Президент. Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю Вам и Вашему народу здоровья, благополучия и благословения.
Бывший премьер-министр Ливана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший премьер-министр Ливанской Республики Саад аль-Харири направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю Вам и Вашему народу здоровья, благополучия и благословения.
Прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству", - говорится в письме.
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