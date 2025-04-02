Экс-любовник Макрона скончался от СПИДа

Шокирующее заявление было сделано во время интервью, посвященого эпидемии СПИД-а в Африке - активист Реаульф Флеминг заявил, что его скончавшийся брат Дмитрий имел сексуальные отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в соцсети Х.

"Он вел необузданную жизнь и его сексуальными партнерами были в основном мужчины. Одним из них был Эммануэль Макрон, с которым у Дмитрия была связь в 2018-м году на Сен-Мартен", - сказал активист в интервью Sene News.

Реаульф отметил, что дружеские отношения между его братом и Макроном переросли в романтические.

В сети есть фото полуголых братьев с президентом Франции, которая стала вирусной.

По словам Реаульфа, именно смерть брата побудила его встать на тропу борьбы со СПИД-ом. Дмитрий скончался в прошлом году.

В опубликованном видео также рассказывается о том, как во французских и мировых СМИ постоянно циркулируют слухи о сексуальной ориентации Макрона.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается заставить замолчать известную американскую журналистку Кэндис Оуэнс за ее намерения доказать всему миру, что "Брижит Макрон на самом деле является мужчиной". Кроме того, французскую журналистку Наташу Рей, тоже назвавшей Брижит мужчиной, преследуют местные спецслужбы.