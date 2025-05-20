Премьер Катара объяснил «подарок» Трампу в виде самолета Boeing 747

"Подарок" американскому президенту Дональду Трампу в виде самолета Boeing 747 - нормальная вещь между союзниками. Об этом заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19 мая Semafor сообщил, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Semafor отмечает, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Премьер Катара заявлял, что передача самолета Трампу является не личным подарком, а "межправительственной сделкой".

Как пишет CNN, американский лидер неоднократно называл сделку подарком, что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые считали неэтичным такой щедрый жест со стороны катарской королевской семьи.