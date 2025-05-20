Провокатор Марукян не пригодился даже реваншистам

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян - личность одиозная. Это болтун, пустозвон и провокатор, человек, язык которого редко согласуется с разумом. Будучи послом, он явно не догонял реалии и выполнение им дипломатических обязанностей выливалось всякий раз в выставление Армении на посмешище и провокации против Азербайджана. Если целью Марукяна было потоптать Баку, то как профнепригодный дипломат он делал это топорно и неэффективно. А со временем так разошелся, что начал делать заявления, противоречащие политике официального Еревана. В конце концов пустозвон и провокатор был изгнан с поста посла по особым поручениям, потому что правящей команде надоело исправлять его промахи и сглаживать последствия его провокаций на международных площадках.

Оставшись без крутой должности, Эдмон Марукян решил с головой уйти в оппозицию. Как председатель партии "Просвещенная Армения" и член комиссии по конституционным реформам, он возомнил, что его мнение что-то значит. И, желая привлечь внимание реваншистской оппозиции, он встал в ряды противников конституционного референдума и изменений в конституцию. Но не помогло.

Как пишут армянские СМИ, оппозиционная фракция "Честь имею" отказалась поддержать кандидатуру Марукяна на пост премьер-министра в рамках инициативы о вотуме недоверия действующему главе правительства Николу Пашиняну. Его кандидатура была выдвинута бывшими депутатами от "Гражданского договора". Марукян рассчитывал, что "противоречие во взглядах на внешнеполитические вопросы", как о сам определил свою отставку, поможет ему прибиться к реваншистскому лагерю. Бывший посол по особым поручения считал себя мастером политической импровизации, привык быть на виду, выступать с трибун и тискать микрофон. Если учесть, что среди реваншистской оппозиции Армении мало тех, кто умеет делать все это профессионально, Марукян надеялся, что за его кандидатуру схватятся. но вот не схватились. У реваншистов есть свои пустозвоны и провокаторы, зачем ей опозорившийся повсеместно Марукян? И даже больше - его назвали "Пашиняном №2".

Что же касается планов импичмента, то у армянских реваншистов всегда все не слава богу. Имея критическое меньшинство, "Честь имею" (крестные папа и мама Серж Саргсян и Артур Ванецян) вздумали инициировать импичмент премьер-министру и даже уже рассматривают кандидатуры на замену Николу Пашиняну. Это такая глупая забава, что детище Саргсяна не поддержал даже блок "Айастан" (и папа, и мама Роберт Кочарян). Кочаряновский блок пообещал присоединиться, только если крикуны сумеют заручиться нужными голосами. А это исключено. Даже в "Айастане" это поняли, а вот так называемый дипломат Эдмон Марукян - нет. Экс-посол по особым поручениям вновь выставил себя на посмешище. Думается, прозвище "Пашинян №2" теперь крепко закрепится за ним.