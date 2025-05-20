https://news.day.az/world/1754183.html ЕС согласовал снятие всех санкций с Сирии Европейский союз (ЕС) согласовал снятие всех санкций, введённых против Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Послы 27 стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения по этому шагу.
ЕС согласовал снятие всех санкций с Сирии
Европейский союз (ЕС) согласовал снятие всех санкций, введённых против Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.
Послы 27 стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения по этому шагу.
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