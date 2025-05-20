ЕС согласовал снятие всех санкций с Сирии

Европейский союз (ЕС) согласовал снятие всех санкций, введённых против Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Послы 27 стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения по этому шагу.