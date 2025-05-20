ЕС снимает санкции с этой страны

Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она.

По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать.