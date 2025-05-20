https://news.day.az/world/1754332.html ЕС снимает санкции с этой страны Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии. Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. "Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии.
ЕС снимает санкции с этой страны
Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она.
По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать.
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