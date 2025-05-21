США создали новую ядерную бомбу свободного падения B61-13, об этом объявил министр энергетики Крис Райт на заводе по производству ядерного оружия Pantex (Амарилло, штат Техас), сообщается на сайте Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Как передает Day.Az, NNSA при Министерстве энергетики США завершило создание первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61, раньше срока.

В NNSA отметили, что таким образом B61-13 стала "одним из самых быстро разрабатываемых и поступивших на вооружение видов оружия со времен холодной войны".

По словам Райта, модернизация американского ядерного арсенала имеет решающее значение для реализации подхода президента Дональда Трампа "Мир посредством силы". "Это достижение демонстрирует силу Америки как нашим противникам, так и нашим союзникам", - подчеркнул глава Минэнерго.

B61-13 будут нести только стратегические бомбардировщики, бомбы разместят на базах в континентальной части Соединенных Штатов, рассказали в NNSA.