Дуров разоблачил и обвинил спецслужбы Франции

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с обвинениями в адрес французских спецслужб, заявив, что те пытаются использовать Telegram для вмешательства в политические процессы в Европе.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной - якобы для борьбы с терроризмом. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина", - написал Дуров.

Ранее Дуров обвинил Францию в попытке вмешательства в выборы в Румынии через Telegram.