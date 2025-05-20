https://news.day.az/world/1754007.html Дуров разоблачил и обвинил спецслужбы Франции Основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с обвинениями в адрес французских спецслужб, заявив, что те пытаются использовать Telegram для вмешательства в европейские политические процессы, включая ситуацию на Украине. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Дуров разоблачил и обвинил спецслужбы Франции
Основатель Telegram Павел Дуров выступил с обвинениями в адрес французских спецслужб, заявив, что те пытаются использовать Telegram для вмешательства в политические процессы в Европе.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной - якобы для борьбы с терроризмом. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина", - написал Дуров.
Ранее Дуров обвинил Францию в попытке вмешательства в выборы в Румынии через Telegram.
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