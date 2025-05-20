"Бешикташ" готовится подписать контракт с гамбийским футболистом

"Бешикташ" намерен укрепить состав гамбийским футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, стамбульский клуб проявляет интерес к вингеру "Комо" Алю Фадере.

"Черные орлы" планируют решить вопрос о его переходе летом. Сам футболист сборной Гамбии также выражает заинтересованность в переезде в Турцию.

Фадера, который присоединился к "Комо" 14 августа 2024 года, имеет контракт с клубом до 30 июня 2028 года.