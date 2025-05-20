https://news.day.az/sport/1754271.html "Бешикташ" готовится подписать контракт с гамбийским футболистом "Бешикташ" намерен укрепить состав гамбийским футболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, стамбульский клуб проявляет интерес к вингеру "Комо" Алю Фадере. "Черные орлы" планируют решить вопрос о его переходе летом. Сам футболист сборной Гамбии также выражает заинтересованность в переезде в Турцию.
"Бешикташ" готовится подписать контракт с гамбийским футболистом
"Бешикташ" намерен укрепить состав гамбийским футболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, стамбульский клуб проявляет интерес к вингеру "Комо" Алю Фадере.
"Черные орлы" планируют решить вопрос о его переходе летом. Сам футболист сборной Гамбии также выражает заинтересованность в переезде в Турцию.
Фадера, который присоединился к "Комо" 14 августа 2024 года, имеет контракт с клубом до 30 июня 2028 года.
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