https://news.day.az/economy/1754327.html Испанские компании хотят работать в Азербайджане Испанские компании проявляют значительный интерес к работе в Азербайджане. Об этом заявила спикер Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сообщает Day.Az.
Испанские компании хотят работать в Азербайджане
Испанские компании проявляют значительный интерес к работе в Азербайджане.
Об этом заявила спикер Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сообщает Day.Az.
В ходе беседы спикер Конгресса депутатов отметила удовлетворение в связи с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Испанией, а также выразила уверенность в том, что парламенты продолжат поддерживать сотрудничество между правительствами.
Было подчеркнуто большое значение развития экономических связей между двумя странами, и сказано, что ряд испанских компаний проявляет значительный интерес к работе в Азербайджане.
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