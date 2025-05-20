Испанские компании хотят работать в Азербайджане

Испанские компании проявляют значительный интерес к работе в Азербайджане.

Об этом заявила спикер Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сообщает Day.Az.

В ходе беседы спикер Конгресса депутатов отметила удовлетворение в связи с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Испанией, а также выразила уверенность в том, что парламенты продолжат поддерживать сотрудничество между правительствами.

Было подчеркнуто большое значение развития экономических связей между двумя странами, и сказано, что ряд испанских компаний проявляет значительный интерес к работе в Азербайджане.