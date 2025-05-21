Газовый баллон взорвался в жилом доме в России

В Ставрополе произошел мощный взрыв газового балона на 18 этаже жилого дома, разворотив полностью квартиру, где он был установлен.

Как передает Day.Az, в результате мощного взрыва пострадали 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, и 10-летний ребенок. Они были госпитализированы в больницу.

Взрывной волной и обломками повредило пять этажей соседнего дома. От взрыва газа образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано. Повреждены пять этажей, выбиты окна в семи квартирах. Обломки взрывной волной разбросало во дворе, засыпало припаркованные рядом автомобили.