Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вашему превосходительству по случаю Дня независимости Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - еще более стремительного развития".