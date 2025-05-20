https://news.day.az/officialchronicle/1754318.html Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаю самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вашему превосходительству по случаю Дня независимости Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - еще более стремительного развития".
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