"Если бы конь имел его, Роб наверно помер": Кочарян и стихотворение Александра Пугачева

Автор: Акпер Гасанов

Вряд ли ошибусь, если предположу, что бывший карабахский сепаратист, а позже второй президент Армении, Роберт Кочарян не знаком с творчеством российского поэта Александра Пугачева. А тем временем, Роберт Седракович по сути повторил тот, скажем так литературный трюк, к которому обратился главный герой стихотворения этого российского автора.

Напомню, что в ответ на просьбу педагога Марьи Марковны придумать рифму к строчке "Если б я имел коня", в отличие от других одноклассников, что озвучили вполне предсказуемые желания, в диапазоне от мечты покататься на коне до стать кавалеристом, Вова Курицын избрал путь, вогнавший всех в ступор.

"Если б я имел коня - это был бы номер!", - начал он издалека.

"Если б конь имел меня - я б наверно помер!", - резюмировал Вова Курицын.

По сути, такими же откровениями отметился ныне и Роберт Кочарян. Сделал он это не в рамках большой пресс-конференции, где ему могли быть заданы неудобные вопросы, а собрав "принадлежащие ему же инфопомойки и назвав этот шабаш "интервью"", как утверждает телеграм-канал "Баграмян 26". О том, что "Баграмян 26" являет точно такой же инфопомойкой, только для действующей армянской власти, данный ТГ-канал решил не напоминать.

"Мое прошлое подсказывает, что в кризисных ситуациях я способен к эффективному управлению", - утверждает Роберт Кочарян.

У широкой армянской общественности на сей счет иное мнение. Ведь по данным соцопросов, кредит доверия к возглавляемой им политической "силе" не превышает 5%, что ниже проходного барьера для партийных блоков, составляющего 8%.

Дополнительным препятствием для Кочаряна является его высокий антирейтинг и необходимость формирования коалиции с другими оппозиционными силами, что осложняется внутренними разногласиями и конкуренцией между ними. Собственно, именно по этой причине, скорее всего, Кочарян и шандарахнул по своему политическому наследнику, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну.

Вначале он признал, что Республиканская партия Армения была создана едва ли не на кухне, в процессе распития алкоголя.

"Мы договорились с Вазгеном Саркисяном, он стал лидером, и Республиканская партия набрала размах уже как правящая партия", - изрек Кочарян, по сути политически деклассировал Саргсяна.

Причем, дальше, войдя в раж, он проделал этот фокус еще несколько раз.

В частности, по мнению Кочаряна, если бы в 2018 году премьер-министром Армении был Карен Карапетян, то "шашлычной революция" бы никогда не случилось. Согласитесь, уже есть поразительное сходство с литературным экспериментом от главного героя стихотворения Александра Пугачева. С той лишь разницей, что в роли коня Роберт Седракович решил попробовать Никола Пашиняна, который сверг не только Сержа Саргсяна, но и весь "карабахский клан".

"Тогда я по просьбе наших общих знакомых позвонил Сержу Саргсяну и сказал ему, что есть проблема, все об этом говорят, ситуация выходит из под контроля, нарастает как лавина и идет совсем в другом направлении, а он ничего не делает и потеряет контроль. Он спокойно ответил, что никаких проблем нет, все под контролем. Меня это очень удивило, я несколько раз его переспросил: уверен ли он? Он очень спокойно сказал, что все под контролем..., и через несколько дней подал в отставку", - посетовал сегодня Кочарян.

Не знаю, что ему на это ответит Серж Саргсян, но то, что имеет место жалкая схватка грызунов в одной банке - бесспорный факт. Впрочем, Кочарян решил не ограничиваться выпадами только в адрес третьего президента Армении.

"Никол Пашинян сказал совершенно новое слово по части коррупции. Это феноменально, я считаю его Эйнштейном коррупции", - изрек Роберт Седракович.

Ответ ему не заставил себя ждать.

"Кочарян, обвиняющий премьер-министра в коррупции, напоминает куртизанку, преподает уроки морали. На зарплату президента он оседлал мертвого льва в Африке на 50 000 долларов или стал миллиардером на зарплату? Так и не раскрыл, как он превратил дырявый свитер в 200 миллионов долларов, особняк на греческом острове, инвестиции в Танзанию и миллиардные состояния", - заявил заместитель руководителя Аппарата премьер-министр РА Тарон Чахоян.

Как говорил известный спортивный комментатор Владимир Маслаченко: "получите и распишитесь".

Да, Роберт Кочарян, явно напрасно решил так примитивно предлагать себя внешним силам в качестве того, кто способен "эффективно управлять" Арменией. Слишком многие в этой стране помнят плоды его правления. И он явно не имеет никакого рецепта решения всех ее нынешних проблем.

Да, Никол Пашинян является откровенным политическим лузером, если рассуждать в глобальном масштабе. Но, в том и состоит трагедия Армении, что в рамках реалий этой страны даже Пашинян выглядит выигрышно на фоне Кочаряна, а тем более Саргсяна. Соответственно, "иметь коня" у Роберта Седраковича" уже не получится. А вот все остальное, о чем в стихотворной форме поведал Вова Курицын, с ним вполне может случиться.