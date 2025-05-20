говори что хочешь, если говоришь то, что требуется

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон продолжает совать нос в дела других стран.

Day.Az представляет публикацию:

Сюжет между Павлом Дуровым и властями Франции приобрел неожиданный оборот.

Дуров, основатель Telegram, рассказал, как этой весной в роскошном парижском отеле Hôtel de Crillon к нему подошел лично глава французской разведки Николя Лернер, и вежливо так попросил... заткнуть в мессенджере консервативные голоса в Румынии перед выборами. Ну, чтобы демократия, видимо, не слишком демократичной получилась. Иначе мало ли что выберут - вдруг не того, кто нравится в Елисейском дворце?

Запрос был простой: "Пашка, сделай нам как в Иране, только наоборот". Но, к неудовольствию Парижа, Дуров отказал.

Объяснил, что Telegram не блокировал протестующих даже в России, Беларуси или Иране - и не собирается начинать с Европы.

Забавно, что МИД Франции все отрицал, а вот разведка взяла и подтвердила факт контактов. Об этом, кстати, написал и сам Дуров

"Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной - якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина", - написал он.

Очевидно, что Макрон - понятно ведь, что глава разведки не сам по себе к Дурову ездил - воспринял отказ Дурова как демонстрацию "наглости". Да как посмел вообще?! Взял и не подчинился носителям "европейских ценностей"?!

И ведь все было красиво: люксовый отель, шепот спецслужб, борьба с "неправильным" мнением. Макрон, как всегда, на высоте - где-то между свободой слова и политическим лицемерием... но сорвалось.

Контролировать улицы - в Париже, Новой Каледонии и по всей Франции этот недонаполеон так и не научился. Решил взяться за онлайн - и там провал. Да не просто провал, а скандал, потому что Дуров взял - и слил контору.

Не ожидали, мсье Макрон?