Супругу Байдена могут привлечь к уголовной ответственности

Сотрудник Министерства юстиции США допустил возможность привлечения Джилл Байден, супруги президента Джо Байдена, к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми. По его мнению, она знала о проблемах со здоровьем мужа, но не предприняла мер для их решения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Реальное Время.

Ранее появились сообщения о возможном диагнозе онкологического заболевания у президента. Согласно публикациям Washington Post, болезнь могла развиваться с начала президентского срока в 2021 году. При этом сам Байден, возможно, не был осведомлен о своем состоянии.

Между тем источники утверждают, что Джилл Байден, будучи в курсе проблем со здоровьем мужа, поддерживала его участие в президентской кампании.