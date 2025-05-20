https://news.day.az/officialchronicle/1754190.html В Будапеште состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе - ФОТО 20 мая в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе.
В Будапеште состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе - ФОТО
20 мая в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии сделали совместное фото.
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