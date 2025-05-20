В Будапеште состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе

20 мая в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии сделали совместное фото.