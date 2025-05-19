"Туран Товуз" расстался с двумя игроками

Хотя сезон еще не закончился, азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" начала расставаться с игроками.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" уже расстались с двумя футболистами.

Согласно информации сайта, главный тренер Курбан Бердыев попросил защитников Садига Гулиева и Эльтуна Турабова не участвовать в тренировках.

Отметим, что контракты Гулиева и Турабова с клубом истекают в следующем месяце. Садиг принял участие в одной игре в этом сезоне, а Эльтун - в шести.