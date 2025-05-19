https://news.day.az/sport/1753898.html "Туран Товуз" расстался с двумя игроками Хотя сезон еще не закончился, азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" начала расставаться с игроками. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" уже расстались с двумя футболистами.
"Туран Товуз" расстался с двумя игроками
Хотя сезон еще не закончился, азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" начала расставаться с игроками.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" уже расстались с двумя футболистами.
Согласно информации сайта, главный тренер Курбан Бердыев попросил защитников Садига Гулиева и Эльтуна Турабова не участвовать в тренировках.
Отметим, что контракты Гулиева и Турабова с клубом истекают в следующем месяце. Садиг принял участие в одной игре в этом сезоне, а Эльтун - в шести.
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